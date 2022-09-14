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Общество14 сентября 2022 8:58

Мария Захарова о смерти Владимира Сунгоркина: Я думала, что обязательно еще пересечемся - не получилось

Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина

Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью главного редактора газеты «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

«Помню и грибы, и мангал, и ватник. Была я в том походе. Не была в этом. Видела во Владивостоке: ехала вниз по эскалатору, он - вверх. В толпе и гуле невозможно было докричаться, и я подумала, что обязательно ещё пересечемся и нормально поздороваемся. Не получилось», - написала дипломат, пожелав «царствие небесное».

Напомним, главный редактор газеты «Комсомольской правды» ушел из жизни в возрасте 68 лет в среду, 14 сентября, во время экспедиции в Приморском крае по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Как писал сайт KP.RU, причиной смерти Владимира Сунгоркина стал инсульт.