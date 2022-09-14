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Общество14 сентября 2022 9:05

"Это огромная потеря для российской журналистики". В ЛДПР скорбят о смерти главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина

В ЛДПР выразили соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В ЛДПР выразили соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, назвав его смерть огромной утратой для российской журналистики.

В ЛДПР выразили соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, назвав его смерть огромной утратой для российской журналистики.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В ЛДПР выразили соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, назвав его смерть огромной утратой для российской журналистики.

«Созданная его руками более 30 лет назад современная «Комсомолка» была, есть и останется одним из лучших изданий России. Владимир Николаевич был другом ЛДПР, поэтому мы искренне скорбим вместе с его близкими и родственниками, вместе со всей редакцией «Комсомолки», - заявили в партии.

Напомним, Владимира Сунгоркина ушел из жизни в среду, 14 сентября, в возрасте 68 лет в ходе очередной экспедиции в Приморье в Приморском крае для сбора материалов по книги о Владимире Арсеньеве, который был великим первопроходце Дальнего Востока. Как писал сайт KP.RU, причиной смерти главного редактора газеты «Комсомольской правды» стал инсульт.