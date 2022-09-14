Урсула фон дер Ляйен отказалась примириться с Россией и возмутила французов Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала гнев читателей французской газеты Le Figaro заявлением о том, что сейчас не время "мириться" с Россией.

"Как можно давать такую огромную власть бюрократке, которую никто не выбирал и которая совсем далека от интересов европейских народов?" — спросил Carlos Hojaij.

"Кто она, черт возьми, такая? Мы отдаем себе отчет, кому отдали неограниченную власть? Кто ей дал право решать, когда воевать, а когда мириться?" — возмутился читатель.

"Мне нравится эта дама, она собирается разрушить ЕС — бесполезная штука вроде НАТО!" — признался еще один пользователь.

"Я считаю, что для государственного служащего без выборных мандатов она слишком много говорит", — прокомментировал Maxime.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал усталость европейцев от антироссийских санкции, отметив также озабоченность жителей европейских стран по поводу грядущей зимы и энергокризиса, однако при этом пообещал разъяснять европейцам «необходимость санкционной политики».

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.