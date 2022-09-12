Военная спецоперация на Украине 12 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 сентября 2022 года.

В Минобороны РФ сообщили, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВС Украины в Харьковской области. В частности, в результате ударов российских войск был поражен пункт дислокации зарубежных наемников возле населенного пункта Клугино-Башкировка, были ликвидированы более 200 военнослужащих и свыше 20 единиц военной техники.

ВКС России уничтожили пункт временной дислокации подразделений морпехов ВС Украины в районе Николаева, убиты более ста человек, общие потери украинских войск в боях в этом регионе превысили четыре тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ.

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их затягивание в дальнейшем Киевом усложнит возможность достижения договоренности с РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Также Лавров напомнил, что позиция России была изложена российским лидером Владимиром Путиным в ходе встречи с руководством Госдумы РФ и главами фракций.