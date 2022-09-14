Госдеп предостерег от внесения России в список спонсоров терроризма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внесение России в список стран-спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Есть непреднамеренные последствия, которые могут возникнуть в результате внесения России в список стран-спонсоров терроризма. Мы верим, что имеются более точечные подходы, которые мы можем использовать и за счет которых можно привлечь российскую экономику и российское правительство к ответственности, продолжать навязывать масштабные издержки без нежелательных последствий», – сказал он на брифинге.

По его словам, администрация президент США работает с Конгрессом США над ужесточением односторонних санкций в отношении России, в частности за счет мер, схожих с внесением РФ в список государств-спонсоров терроризма. Среди негативных последствий включения РФ в этот список Прайс упомянул помеху пакетной сделке по вывозу продовольствия с Украины.

Напомним, ранее в политических кругах США вновь зазвучали призывы признать Россию спонсором терроризма. На этот раз отличилась спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Она пригрозила США госсекретарю Энтони Блинкену, что если Госдеп не признает Москву спонсором терроризма, то это сделает Конгресс.

Госдеп США, ранее выдвигавший инициативу признания РФ государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине, ныне признает неэффективным это предложение. 5 сентября 2022 президента США Джо Байден также отрицательно ответил на вопрос журналистов о необходимости включать РФ в список стран-спонсоров терроризма.