Идея проведения плебисцита в Грузии на тему открытия "второго фронта" против РФ содержала сарказм, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"В этом заявлении (о проведении плебисцита), естественно, был определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны", - сказал Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".

Напомним, власти Грузии могут организовать всенародный референдум, чтобы спросить у населения, хотят ли они войны против России. Такое заявление сделал председатель партии “Грузинская мечта” Георгий Кобахидзе, 13 сентября, на брифинге в офисе партии.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.