Совбезе Армении сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии. Об этом пишет "Интерфакс".

«Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 (19:00 мск) 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность», — сказал он в эфире Общественного телевидения.

В результате обострения ситуации на границе двух стран премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. В беседе с президентом РФ он назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Инцидент отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Между тем Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта в Нагорном Карабахе.