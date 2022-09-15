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В мире14 сентября 2022 22:30

Совбезе Армении сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Совбезе Армении сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии

Совбезе Армении сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии. Об этом пишет "Интерфакс".

«Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 (19:00 мск) 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность», — сказал он в эфире Общественного телевидения.

В результате обострения ситуации на границе двух стран премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. В беседе с президентом РФ он назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Инцидент отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Между тем Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта в Нагорном Карабахе.