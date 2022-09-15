Атаковавшие Херсонскую область десантники ВСУ уничтожены Фото: REUTERS

Украинский десант попытался атаковать Херсонскую область со стороны Черного моря, на наступление отражено союзными силами, а напавшие десантники – уничтожены. Об этом сообщил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов в эфире канала "Соловьев Live".

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Кинбурнской косы ранним утром, но их планы были обречены на провал.

"Атака была купирована, нацисты были уничтожены", - заключил Стремоусов.

Как ране писал сайт KP.RU, Кирилл Стремоусов заявил, что Херсон находится в полной безопасности.

"На херсонском направлении все стабильно, все благоприятно, более того, скажу так, нацисты терпят глобальные потери и поражение", - подчеркнул замглавы Херсонской области.

Напомним, власти региона также выразили мнение, что линию фронта нужно отодвинуть от Херсона в направлении Николаева, чтобы прекратить обстрелы мирного населения со стороны ВСУ.