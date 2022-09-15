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Политика15 сентября 2022 7:07

Союзные силы отразили атаку украинского десанта на херсонском направлении

Власти Херсонской области сообщили об отражении атаки десанта ВСУ со стороны Черного моря
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Атаковавшие Херсонскую область десантники ВСУ уничтожены

Атаковавшие Херсонскую область десантники ВСУ уничтожены

Фото: REUTERS

Украинский десант попытался атаковать Херсонскую область со стороны Черного моря, на наступление отражено союзными силами, а напавшие десантники – уничтожены. Об этом сообщил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов в эфире канала "Соловьев Live".

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Кинбурнской косы ранним утром, но их планы были обречены на провал.

"Атака была купирована, нацисты были уничтожены", - заключил Стремоусов.

Как ране писал сайт KP.RU, Кирилл Стремоусов заявил, что Херсон находится в полной безопасности.

"На херсонском направлении все стабильно, все благоприятно, более того, скажу так, нацисты терпят глобальные потери и поражение", - подчеркнул замглавы Херсонской области.

Напомним, власти региона также выразили мнение, что линию фронта нужно отодвинуть от Херсона в направлении Николаева, чтобы прекратить обстрелы мирного населения со стороны ВСУ.