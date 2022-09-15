Песков заявил, что ШОС не планируется сделать военной организацией

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не является военной организацией, и в дальнейшем подобная роль для нее не рассматривается. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 15 сентября 2022 года.

Пресс-секретарь президента России аргументировал это тем, что дружба создается для совместного достижения взаимовыгодных целей, а не против кого-либо.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что к ШОС желают присоединиться сразу несколько арабских и азиатских стран.

Напомним, в четверг в Узбекистане стартовал саммит ШОС. В нем принимают участие лидеры 15 государств, в том числе России, Китая, Турции и Ирана. Это рекордное число с образования организации. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.