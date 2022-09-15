Российские войска уничтожили семь пунктов управления ВСУ

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении семи пунктов управления ВСУ за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушно-космические силы России при поддержке артиллерии за сутки уничтожили семь пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в четверг, 15 сентября 2022 года.

В Николаевской области нанесены удары по пунктам управления, которые располагались в районе Калиновки, Новороссийского и Мураховки, в Донецкой народной республике - рядом с Артемовском и Добропольем, в Херсонской области - возле Ольгино.

В Минобороны уточнили, что удары наносились силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии.

Как ранее писал сайт KP.RU, союзные силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при огневой поддержке российских военных освободили Майорск в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украинский десант попытался атаковать регион со стороны Черного моря, на наступление отражено союзными силами, а напавшие десантники – уничтожены.