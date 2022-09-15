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Политика15 сентября 2022 10:52

Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти складов боеприпасов и вооружения ВСУ

Три из них находились в Донецкой народной республике
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Удары нанесены по пяти украинским складам вооружения и боеприпасов

Удары нанесены по пяти украинским складам вооружения и боеприпасов

Фото: Кадр видео

Пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в ходе российской специальной военной операции за прошедшие сутки. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в четверг, 15 сентября 2022 года.

Два подобных сооружения располагались в Харьковской области в районе населенных пунктов Изюм и Приколотное. Еще три украинских склада военного назначения находились в Донецкой народной республике (Красное, Новогригоровка и Северск).

Как ранее писал сайт KP.RU, средства противовоздушной обороны в ходе спецоперации на Украине за минувшие сутки сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них шесть - над территорией ДНР.

Напомним, министерство обороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы России при поддержке артиллерии за сутки уничтожили семь пунктов управления..