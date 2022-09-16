"Известия": компания H&M начала поставлять в свои магазины в России новую коллекцию Фото: REUTERS

Компания H&M начала ввозить в Россию новую коллекцию, сообщил «Известиям» источник, близкий к руководству ритейлера. Известно, что ритейлер привозит товары в магазины из Казахстана, чтобы как можно дольше продержаться на российском рынке.

В Российском совете торговых центров подтвердили, что новый товар поступает в магазины. Вместе с тем в компании данную информацию подтверждать не стали и подчеркнули, что продают только оставшиеся запасы.

Источник уточнил, что новая коллекция пока не представлена в магазинах, а только готовится к продаже.

Как рассказывал сайт KP.RU, шведский продавец одежды H&M (HM, Эйчендем) окончательно уходит из России. Такое заявление появилось на официальном сайте компании в июне 2022 года. Все магазины в России закрылись еще 2 марта. Все это время шведы надеялись, что ситуация устаканится, продолжали платить две трети зарплаты сотрудникам и вносить арендную плату торговым центрам. По примерным подсчетам, это стоило ей 1,2 млрд рублей. На прощание в H&M устроили распродажу остатков продукции.