Депутат Госдумы Вассерман заявил, что Россия ни в коем случае не станет платить Польше репарации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Россия ни при каких условиях не станет платить Польше репарации за Вторую мировую войну.

Требования основаны на том, что Польша традиционно считает себя жертвой, делает вид, что на нее нападают совершенно безосновательно и, главное, что все нападавшие должны ей платить по гроб жизни. Риторика Варшавы опирается на то, что полученные [от Германии] репарации по итогам Второй мировой войны недостаточны. Возможно, недостаточны, и что? — задался вопросом Вассерман в беседе с NEWS.RU

Парламентарий добавил, что подобные требования Варшавы основаны на том, что республика «традиционно считает себя жертвой».

Ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал инициативу потребовать от России репарации за ущерб, якобы причиненный СССР в годы Второй мировой войны.

Как писал сайт KP.RU, ранее основатель правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что намерен добиваться от Германии репараций за все то горе, которое страна причинила Польше во время Второй мировой войны. Он уже подсчитал сумму, которая, по его мнению, может компенсировать страдания польского народа – 1,3 триллиона евро.