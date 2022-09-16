Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Москва должна возместить Варшаве ущерб за Вторую мировую войну, реабилитирует фашизм. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, призвав привлечь к ответственности польского лидера.

«Заявление Президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа», - заявил парламентарий.

Володин отметил, что в законодательстве РФ за подобные слова предусмотрена уголовная ответственность, рекомендуя надзорным органам обратить внимание на слова президента Польши и привлечь его к ответственности.

Как заявил парламентарий, Польша на сегодняшний день существует благодаря России. «Наш народ, сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше. Это наша история. Ее нельзя перечеркнуть», - добавил он.

Напомним, накануне, 15 сентября президент Польши выступил с заявлением о репарациях от России за ущерб, якобы причиненный СССР в годы Второй мировой войны. Незадолго до этого Варшава заявляла о необходимости потребовать от Берлина дополнительно около 1,3 трлн долларов в виде репараций.