Несколько взрывов прогремело в центре Херсона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центру Херсона, в результате которых есть убитые и раненые.

Как передает корреспондент РИА Новости, рядом со зданием областной администрации Херсона упали по меньшей мере пять ракет из ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева, одна из украинских ракет попала в здание ВГА.

Напомним, в минувший вторник, 13 сентября, появилось сообщение о том, что в небе над Херсоном прогремело более десяти мощных взрывов, отмечалось, что предположительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого, в тот же день, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что украинские венные избрали города Новая Каховка и Херсон в качестве своих главных мишеней для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Херсонской области. По его мнению, такие мишени нужны армии Украины для того, чтобы потом «отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, которые их спонсируют».