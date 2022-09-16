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В мире16 сентября 2022 9:07

В Киргизии заявили о ракетном ударе по аэропорту Баткена

Погранслужба Киргизии заявила о ракетном ударе Таджикистана по аэропорту и пригородам Баткена
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Киргизии заявили о ракетном ударе по аэропорту Баткена

В Киргизии заявили о ракетном ударе по аэропорту Баткена

Фото: REUTERS

В Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в пятницу, 16 сентября, заявили, что армия Таджикистана нанесла ракетный удар по аэропорту, а также пригородам населенного пункта Баткен.

«Окрестности аэропорта города Баткен и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в ведомстве.

Напомним, утром в минувшую среду, 14 сентября произошло обострение обстановки на киргизо-таджикской границе. Тогда в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) заявили о перестрелке между пограничниками Киргизии и Таджикистана, отметив, что все произошло в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 16 сентября, Министерство иностранных дел Киргизии сообщило, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили конфликт на киргизо-таджикской границе, указав также на то, что министры находятся на связи.