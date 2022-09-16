В Киргизии заявили о ракетном ударе по аэропорту Баткена Фото: REUTERS

В Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в пятницу, 16 сентября, заявили, что армия Таджикистана нанесла ракетный удар по аэропорту, а также пригородам населенного пункта Баткен.

«Окрестности аэропорта города Баткен и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в ведомстве.

Напомним, утром в минувшую среду, 14 сентября произошло обострение обстановки на киргизо-таджикской границе. Тогда в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) заявили о перестрелке между пограничниками Киргизии и Таджикистана, отметив, что все произошло в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 16 сентября, Министерство иностранных дел Киргизии сообщило, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили конфликт на киргизо-таджикской границе, указав также на то, что министры находятся на связи.