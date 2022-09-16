Олеся Носова назначена врио главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды»

Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова назначена временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды».

Олеся Носова начала работать в «Комсомолке» в 1994 году. С 2007 года занимала должность шеф-редактор сайта KP.RU. Она является лауреатом многочисленных премий, таких как премия правительства России за создание первой мультимедийной редакции, «Медиаменеджер». Кроме того, Носова имеет благодарность Союза журналистов России за активное участие в образовательных практикумах и большой личный вклад в развитие региональной журналистики.

В этом году она была удостоена премии «Медиа-менеджер России» в номинации «Главные редакторы новых медиа» за развитие сайта KP.RU, который стал самым популярным СМИ в Рунете. Кроме того, в июле 2022 Носова стала лауреатом ежегодной премии журналистов «Золотое перо»: она была награждена за блестящую работу и наполнение сайта KP.RU. Стоит отметить, что за 14 лет под руководством Олеси Носовой сайт KP.RU нарастил аудиторию более чем в 20 раз.

Напомним, бывший главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ушел из жизни в возрасте 68 лет в минувшую среду, 14 сентября. Все произошло во время очередной экспедиции в Приморском крае для сбора материалов для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Как писал сайт KP.RU, причиной смерти стал инсульт.

Олеся Носова: Биография