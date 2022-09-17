Newsweek прогонозирует «невообразимые последствия» в случае ядерного столкновения России и НАТО

Американский аналитик рассказал о катастрофических последствиях гипотетического ядерного столкновения России и НАТО. Фото: Евгения ГУСЕВА

В случае ядерного конфликта между Россией и НАТО в первые несколько часов после столкновения погибнут миллионы людей. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на одного из создателей симулятора ядерного конфликта Алекса Глейзера.

Аудиовизуальная модель ядерной войны «План А» была впервые продемонстрирована в 2017 году.

Алекс Глейзер прогнозирует катастрофические последствия обмена ядерными ударами. В частности, доцент Принстонского университета допускает, что сторон разрушат по 30 самых крупных и экономически значимых городов друг друга.

«В течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек», - заявил изданию Глейзер, добавив, что всего в результате гипотетического ядерного конфликта НАТО и России и его последствий, таких, как ядерная зима, экономический и социальный коллапс могут погибнуть более пяти миллиардов человек, а условия жизни на Земле станут «невообразимыми».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, ведь в ней не может быть победителей.

В то же время Путин считает, что все соблюдающие ДНЯО страны должны иметь доступ к мирному атому. РФ готова делиться своим опытом в сфере атомной энергетики.

Также сообщалось, что Россия испытала мощнейшую в мире ракету «Сармат», остановить которую невозможно. От нее не придумано «зонтиков», ее нельзя сбить в полете или уничтожить в шахте, а она сможет достать до любой точки Земли.