В НАСА заявили, что антироссийские санкции не мешают сотрудничеству по МКС

Антироссийские санкции США не мешают сотрудничеству космонавтов и астронавтов на МКС. Фото: REUTERS

Сотрудничество НАСА и «Роскосмоса» в вопросах эксплуатации Международной космической станции продолжается, несмотря на санкции и меры экспортного контроля, введенные Соединенными Штатами в отношении России. Об этом заявил официальный представитель НАСА Джошуа Финч.

«Санкции и меры экспортного контроля США по-прежнему допускают гражданское сотрудничество между США и Россией по космической станции», - цитирует Финча РИА Новости.

Представитель НАСА отметил, что космонавты и астронавты продолжают профессиональные отношения «во имя обеспечения безопасности и выполнения миссии всех, кто находится на борту МКС».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» решил выйти из проекта МКС после 2024 года. К этому времени Россия начнет формировать свою орбитальную станцию.

В то же время США не намерены выходить из проекта МКС в ближайшие годы. Вашингтон предполагает продолжать эксплуатацию МКС до 2030 года.