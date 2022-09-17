Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 сентября 2022 1:53

В НАСА заявили, что антироссийские санкции не мешают сотрудничеству по МКС

Профессиональные отношения между астронавтами и космонавтами продолжаются, несмотря на санкции США против России
Мария ПАВЛОВА
Антироссийские санкции США не мешают сотрудничеству космонавтов и астронавтов на МКС.

Антироссийские санкции США не мешают сотрудничеству космонавтов и астронавтов на МКС.

Фото: REUTERS

Сотрудничество НАСА и «Роскосмоса» в вопросах эксплуатации Международной космической станции продолжается, несмотря на санкции и меры экспортного контроля, введенные Соединенными Штатами в отношении России. Об этом заявил официальный представитель НАСА Джошуа Финч.

«Санкции и меры экспортного контроля США по-прежнему допускают гражданское сотрудничество между США и Россией по космической станции», - цитирует Финча РИА Новости.

Представитель НАСА отметил, что космонавты и астронавты продолжают профессиональные отношения «во имя обеспечения безопасности и выполнения миссии всех, кто находится на борту МКС».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» решил выйти из проекта МКС после 2024 года. К этому времени Россия начнет формировать свою орбитальную станцию.

В то же время США не намерены выходить из проекта МКС в ближайшие годы. Вашингтон предполагает продолжать эксплуатацию МКС до 2030 года.