Для главы МИД Украины Кулебы стал загадкой отказ Германии поставлять танки Киеву

Кулеба не понимает, почему Германия не отправляет на Украину танки. Фото: REUTERS

Украина не понимает, почему вместо танков Leopard или Marder, которые она желает получить от Германии, ей поставляют бронеавтомобили. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, назвав ситуацию «необъяснимой» и «загадочной».

Кулеба отметил, что Берлин располагает упомянутыми танками и заявил, что не понимает, почему Германия не может отдать их Украине.

«Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?», - сказал Кулеба в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Со страниц газеты глава украинского дипломатического ведомства обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием в ближайшее время отправить на Украину танки.

Ранее сообщалось, что американские противорадиолокационные ракеты HARM на Украине показали нулевую эффективность. Большая часть ракет, которые позиционировались как эффективное средство борьбы с ПВО, была сбита в воздухе.

Тем временем Пентагон ожидает поставок на Украину двух ракетных комплексов NASAMS в течение двух месяцев. Эти вооружения характеризуют как «супер-ПВО».

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