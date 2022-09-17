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Политика17 сентября 2022 3:41

Для главы МИД Украины Кулебы стал загадкой отказ Германии поставлять танки Киеву

Дмитрий Кулеба назвал необъяснимым отказ ФРГ поставлять Укарине танки Leopard или Marder
Мария ПАВЛОВА
Кулеба не понимает, почему Германия не отправляет на Украину танки.

Кулеба не понимает, почему Германия не отправляет на Украину танки.

Фото: REUTERS

Украина не понимает, почему вместо танков Leopard или Marder, которые она желает получить от Германии, ей поставляют бронеавтомобили. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, назвав ситуацию «необъяснимой» и «загадочной».

Кулеба отметил, что Берлин располагает упомянутыми танками и заявил, что не понимает, почему Германия не может отдать их Украине.

«Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?», - сказал Кулеба в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Со страниц газеты глава украинского дипломатического ведомства обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием в ближайшее время отправить на Украину танки.

Ранее сообщалось, что американские противорадиолокационные ракеты HARM на Украине показали нулевую эффективность. Большая часть ракет, которые позиционировались как эффективное средство борьбы с ПВО, была сбита в воздухе.

Тем временем Пентагон ожидает поставок на Украину двух ракетных комплексов NASAMS в течение двух месяцев. Эти вооружения характеризуют как «супер-ПВО».

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