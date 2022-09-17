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В мире17 сентября 2022 6:40

Погранслужба Киргизии заявила, что военные Таджикистана обстреляли из минометов село Достук

В ведомстве заявили, что таджикская сторона открыла огонь из трех минометных расчетов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Погранслужба Киргизии заявила, что военные Таджикистана обстреляли из минометов село Достук

Погранслужба Киргизии заявила, что военные Таджикистана обстреляли из минометов село Достук

Фото: REUTERS

В пресс-центре пограничной службы Госкомитета Национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии в субботу, 17 сентября, заявили, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь из трех минометных расчетов по киргизскому селу Достук, расположенному в Баткенском районе республики.

«По состоянию на 11.15 (8.15 мск) 17 сентября 2022 г. минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района. Таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов», – приводит РИА Новости заявление представителя пресс-центра.

Представитель ведомства заявил, что подразделения пограничной службы ГКНБ Киргизии, дислоцированные в Баткенской области, где отражают атаку.

Напомним, обострение обстановки на киргизо-таджикской границе произошло утром в минувшую среду, 14 сентября, когда в пресс-центре ГКНБ Киргизии заявили о перестрелке между пограничниками двух стран, отметив, что все произошло в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 16 сентября, Министерство иностранных дел Киргизии заявило, что главы внешнеполитических ведомств двух республик обсудили конфликт на киргизо-таджикской границе, отметив, что министры находятся на связи. Однако сообщения об обстрелах на границе продолжают поступать.