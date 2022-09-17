Погранслужба Киргизии заявила, что военные Таджикистана обстреляли из минометов село Достук Фото: REUTERS

В пресс-центре пограничной службы Госкомитета Национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии в субботу, 17 сентября, заявили, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь из трех минометных расчетов по киргизскому селу Достук, расположенному в Баткенском районе республики.

«По состоянию на 11.15 (8.15 мск) 17 сентября 2022 г. минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района. Таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов», – приводит РИА Новости заявление представителя пресс-центра.

Представитель ведомства заявил, что подразделения пограничной службы ГКНБ Киргизии, дислоцированные в Баткенской области, где отражают атаку.

Напомним, обострение обстановки на киргизо-таджикской границе произошло утром в минувшую среду, 14 сентября, когда в пресс-центре ГКНБ Киргизии заявили о перестрелке между пограничниками двух стран, отметив, что все произошло в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 16 сентября, Министерство иностранных дел Киргизии заявило, что главы внешнеполитических ведомств двух республик обсудили конфликт на киргизо-таджикской границе, отметив, что министры находятся на связи. Однако сообщения об обстрелах на границе продолжают поступать.