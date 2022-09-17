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В мире17 сентября 2022 6:55

Киргизия ввела режим ЧС в приграничной с Таджикистаном Баткенской области

Погранслужба республики несколько раз сообщала о перестрелке в Баткенской области
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Киргизия ввела режим ЧС в приграничной с Таджикистаном Баткенской области

Киргизия ввела режим ЧС в приграничной с Таджикистаном Баткенской области

Фото: REUTERS

В Баткенской области Киргизии, которая граничит с Таджикистаном, в субботу, 17 сентября, был введен режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся обстрелов. Такое заявление сделали в МЧС республики.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 17 сентября, пресс-центр пограничной службы Госкомитета Национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии заявил об обстреле. В их заявлении говорится, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь из трех минометных расчетов по киргизскому селу Достук в Баткенском районе.

Минздрав Киргизии заявляет, что в столкновениях на киргизо-таджикской границе погибли 24 человека, в том числе дети, а пострадали 103 человека.

Напомним, обострение обстановки на границе киргизо-таджикской границе произошло утром в среду, 14 сентября, когда в Киргизии заявили о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Башы Баткенского района той же Баткенской области.