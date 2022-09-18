Германия одобрила передачу Киеву гаубиц, которые ВСУ получат не раньше 2025 года

Германия одобрила передачу Киеву гаубиц, которые армия Украины получит не раньше 2025 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия одобрила передачу Киеву гаубиц RCH-155, однако армия Украины получит их не раньше 2025 года.

Как пишет издание Welt am Sonntag, всего правительство ФРГ приняло решение поставить 18 самоходных гаубиц RCH-155 украинской армии общей стоимостью 216 миллионов евро.

Киев собирается заказать вооружение у компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), отмечает издание.

Ранее правительство ФРГ выдало разрешение компании Krauss-Maffei Wegmann на продажу Украине ста гаубиц Panzerhaubitze 2000. Сообщается, что разрешение на продажу сотни гаубиц было выдано компании еще 13 июля. Сумма сделки – 1,7 млрд евро.

Как рассказывал сайт KP.RU, подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Дэниел Дэвис допустил прекращение поддержки Украины со стороны Запада осенью 2022 года. Он указал на рост цен на топливо и продукты в США и Европе. По мнению Дэвиса, эта не решится к зиме, поэтому давление американцев и европейцев на власти своих стран увеличится.

До этого обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин сообщил, что США перешли на поэтапную поддержку Украины. По словам Девлина, средства и оружие, поступающее на Украину, стало сложнее отслеживать. Он связал, изменение схемы поддержки ростом недовольства со стороны американцев.