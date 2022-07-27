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Политика27 июля 2022 15:49

Правительство ФРГ согласилось продать Украине 100 гаубиц

Der Spiegel: Германия продаст 100 гаубиц Украине
Мария ПАВЛОВА
Германия решила продать Украине 100 гаубиц.

Германия решила продать Украине 100 гаубиц.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство ФРГ выдало разрешение компании Krauss-Maffei Wegmann на продажу Украине ста гаубиц Panzerhaubitze 2000. Об этом в среду 27 июля пишет журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники в кабинете министров Германии.

Сообщается, что разрешение на продажу сотни гаубиц было выдано компании еще 13 июля. Издание озвучивает сумму сделки – 1,7 млрд евро.

Ранее МИД России предупредил о возможности расширения зоны конфликта из-за транзита оружия и обучения солдат ВСУ в Европе.

В то же время американский офицер допустил, что Запад прекратит поддержку Украины осенью 2022 года.

Также сообщалось, что помощник главы МВД ЛНР допустил наличие у Украины ракет дальностью 300 километров.

В Минобороны США заявили, что ведомство не может контролировать, куда попадает поставляемое Украине оружие и оно может оказаться у тех, кого США не собирались вооружать.