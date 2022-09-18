Трамп заявил, Байден опустошает запас нефти в попытке максимально сбить цены на топливо перед выборами

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американский лидер Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов.

"Я наполнил эти стратегические резервы... которые не пополнялись годами. Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами", — сказал бывший хозяин Белого дома на митинге в штате Огайо.

Трамп предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает.

"А сразу после выборов они удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить", - резюмировал он.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты пришли к выводу, что политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена грозит стране теми же проблемами, которые переживает Европа.

Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил мнение, что в обозримом будущем Соединенным Штатам придется объявить дефолт по внешнему долгу. Соответствующее заявление чиновник сделал в середине августа 2022 года.