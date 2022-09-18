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В мире18 сентября 2022 6:06

В Киргизии сообщили о 36 погибших в боях на границе с Таджикистаном

Ранения получили 129 человек
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Число погибших граждан Киргизии при конфликте на границе с Таджикистаном выросло до 36 человек

Число погибших граждан Киргизии при конфликте на границе с Таджикистаном выросло до 36 человек

Фото: REUTERS

Число погибших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном увеличилось до 36 человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.

"Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек", - уточнили в министерстве.

Ранения получили 129 человек, добавили в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла в среду, 14 сентября, на одном из пограничных пунктов. Об этом заявили в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ).

По словам представителя пресс-службы, все произошло в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области, когда во время несения службы киргизский пограничник встретил таджикских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".

Напомним, в Баткенской области Киргизии, которая граничит с Таджикистаном, в субботу введен режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся обстрелов. Такое заявление сделали в МЧС республики.