Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS

18 сентября 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече партии "Фидес — Венгерский гражданский союз” заявил, что конфликт на Украине может затянуться до 2030 года, в результате чего Киев потеряет значительную часть территории. В эскалации конфликта он обвиняет страны Запада, пишет издание Nepszava со ссылкой на выступление.

"Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории", — сказал Орбан.

По его словам, конфликт на Украине был локальным событием, однако после вмешательства Запада он перерос в полномасштабные боевые действия на глобальном уровне.

Помимо этого премьер Венгрии считает, что санкции ЕС против РФ принесли больше вреда, чем пользы, и назвал их “выстрелом себе в ногу”. Он выступает против продления этих санкций.

"Из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности", — считает премьер Венгрии.

Сайт KP.RU писал ранее о политиках Запада, которые разделяют позицию Орбена. Например генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что западные страны должны понимать грядущую протяженность конфликта на Украине.

При этом представители правящей коалиции Германии “Светофор” считают, что сейчас самый удачный момент, чтобы усилить поставки вооружения и тем самым "приблизить завершение" конфликта на Украине.