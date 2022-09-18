Берлин под давлением Вашингтона может направить Киеву тяжелую бронетехнику Фото: REUTERS

Берлин под давлением Вашингтона рассматривает вариант передачи Киеву тяжелой бронетехники. Какое именно немецкое вооружение может отправиться на Украину, говорится в материале РИА Новости.

Как пишет агентство со ссылкой на зарубежные СМИ, в первую очередь речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортерах Fuchs.

По оценке обозревателя, первая, устаревшая модель "Леопарда" может поступить в Украину с большей вероятностью, чем вторая. Дело в том, что она снята с вооружения еще в 2010-м году, и Германии приходится тратить оборонный бюджет на хранение этой военной техники.

Считается, что эти танки не способны бороться с современными вариантами Т-72, Т-80 и Т-90, но могут использоваться для нападения из засад.

Вторая модель Leopard считается более грозной. Ее модификация A7 – одна из наиболее опасных, однако таких танков в парке ФРГ меньше 20, поэтому маловероятно, что Берлин захочет с ними расставаться. В четыре раза больше у Берлина танков модификации А4, которая принята на вооружение в 80-х годах. Она разрабатывалась для борьбы с советскими Т-64, Т-72 и Т-80.

По причине устаревания вероятна поставка и боевых машин пехоты Marder, стоящих на вооружении Бундесвера с 70-х годов. Их у Германии около 380 единиц. Основное ее преимущество – высокая скорость. Это позволяет использовать БМП для комплектации ударных групп наступления. В то же самое время вооружение у нее достаточно скромное: 20-миллиметровая автоматическая пушка, два 7,62-миллиметровых пулемета и ПТРК "Милан".

Еще один вариант - бронетранспортеры Fuchs, стоящие на вооружении с 1979-го. В Германии их насчитывается около 360 единиц. "Фуксы" применялись в Афганистане, где зарекомендовали себя как надежная техника, способная вместить в себя до 10 десантников.

Как ранее писал сайт KP.RU, Украина не понимает, почему вместо танков Leopard или БМП Marder, которые она желает получить от Германии, ей поставляют бронеавтомобили. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, назвав ситуацию "необъяснимой" и "загадочной".

Кулеба отметил, что Берлин располагает упомянутыми танками и заявил, что не понимает, почему Германия не может отдать их Украине.

Напомним, лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц высказался за поставки Украине немецких танков Leopard 2, о которых просила ранее украинская сторона. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет достаточно вооружения Украине.