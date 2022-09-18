Украинская армия несет существенные потери Фото: Александр КОЦ

Воздушно-космические силы России ударили по украинской группировке, которая безуспешно пыталась перейти в наступление на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга в воскресенье, 18 сентября 2022 года.

Так, в районе Николаева высокоточными ударами поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180-ти военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей", - уточнил Конашенков.

В оборонном ведомстве уточнили, что все попытки ВСУ перейти в наступление были пресечены российскими подразделениями.

Как ранее писал сайт KP.RU, российская артиллерия уничтожила все цели на Васильевском направлении в Запорожской области, поэтому наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке невозможно. Об этом сообщил командир добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида".

Напомним, в Министерстве обороны РФ в пятницу, 16 сентября, заявило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 400 военных убитыми и ранеными в результате ударов авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в Харьковской области.