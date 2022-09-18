Пункт базирования иностранных наемников из американского ЧВК "Академия" уничтожен Фото: REUTERS

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки уничтожили пункты базирования наемников американской ЧВК "Академия" и нацформирования "Кракен". Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 18 сентября 2022 года.

"Поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах, в том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен" в районах Краматорска и Николаевки", - уточнил Конашенков.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе той же пресс-конференции в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы России ударили по украинской группировке, которая безуспешно пыталась перейти в наступление на Николаево-Криворожском направлении. Всего за сутки на данном направлении потери ВСУ составили свыше 180 человек.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации РФ на Украине российскими военными было уничтожено около 3 тысяч иностранных наемников. Соответствующее заявление Шойгу сделал на селекторном совещании российского военного ведомства в начале сентября.