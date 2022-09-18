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Политика18 сентября 2022 11:00

Российские войска уничтожили пункт базирования наемников американской ЧВК на Украине

Также поражено место дислокации нацформирования "Кракен"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Пункт базирования иностранных наемников из американского ЧВК "Академия" уничтожен

Пункт базирования иностранных наемников из американского ЧВК "Академия" уничтожен

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки уничтожили пункты базирования наемников американской ЧВК "Академия" и нацформирования "Кракен". Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 18 сентября 2022 года.

"Поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах, в том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен" в районах Краматорска и Николаевки", - уточнил Конашенков.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе той же пресс-конференции в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы России ударили по украинской группировке, которая безуспешно пыталась перейти в наступление на Николаево-Криворожском направлении. Всего за сутки на данном направлении потери ВСУ составили свыше 180 человек.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации РФ на Украине российскими военными было уничтожено около 3 тысяч иностранных наемников. Соответствующее заявление Шойгу сделал на селекторном совещании российского военного ведомства в начале сентября.