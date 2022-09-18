Российские военные отразили попытки наступления трех групп ВСУ в Херсонской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы России отразили попытки наступления трех тактических групп украинских военных в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 18 сентября 2022 года.

Безуспешные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводились в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки. Все они были отражены, констатировали в оборонном ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, командир добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида" сообщил, что российская артиллерия уничтожила все цели на Васильевском направлении в Запорожской области, поэтому наступление ВСУ на этом участке невозможно.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Вооруженные силы Украины провалили попытку наступления у села Берестовое в Донецкой народной республике.