Батальон "Айдар" потерял больше половины бойцов в боях в районе Зайцева

Игорь Конашенков Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

24-й батальон украинского националистического формирования "Айдар" потерял больше половины бойцов в боях в районе Зайцева в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга в воскресенье, 18 сентября 2022 года.

"В ходе боевых действий в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования "Айдар" 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава", - уточнил Конашенков.

Напомним, Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки также уничтожили пункты базирования наемников американской ЧВК "Академия" и нацформирования "Кракен".

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце августа Вооруженные силы России уничтожили полевые лагеря националистических батальонов "Айдар" и "Азов"* в Днепропетровской области.

*Запрещенная в России экстремистская организация