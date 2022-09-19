Байден заявил об окончании пандемии коронавируса Фото: REUTERS

Пандемия коронавирусной инфекции окончена, несмотря на наличие проблем с ней, считает президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Пандемия закончилась. Как вы видите, никто не носит маски, все находятся в довольно хорошем состоянии. Я думаю, что это идеальный пример», – заявил глава Белого дома в интервью телеканалу CBS.

Вместе с тем он высказал мнение, что для преодоления последствий пандемии COVID-19 еще многое предстоит сделать.

Напомним, сам Байден в августе переболел коронавирусом. Глава Белого дома трижды подряд сдавал положительный тест COVID-19.

Как писал сайт KP.RU, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса может закончиться в ближайшем будущем. 14 сентября на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что конец пандемии близок. По его словам, мир «никогда не был в лучшей позиции для завершения пандемии. Ее завершение находится в поле зрения, практически человечество «на победной позиции», считает глава организации.