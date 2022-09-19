Запаса вакцин от коронавируса в России хватит на обеспечение потребностей населения Фото: REUTERS

Россия обладает достаточным запасом вакцин и препаратов от коронавируса. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на полях форума "Биотехмед" в понедельник, 19 сентября 2022 года.

"По некоторым позициям сотни процентов от месячного потребления", - уточнил Осьмаков, добавив, что в этом направлении "все прекрасно".

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале сентября в Минпромторге сообщили, что России не грозит дефицит вакцин от коронавирусной инфекции, запаса достаточно даже на случай повышения спроса на вакцинацию.

По его оценке, несмотря на то, что сейчас производство препаратов приостановлено из-за отсутствия соответствующей потребности, его можно оперативно возобновить в кратчайшие сроки.

Напомним, научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева начал клинические испытания универсальной интраназальной вакцины, которая призвана защищать одновременно и от коронавируса, и от гриппа.