Песков назвал русофобскими и экстремистскими заявления Польши о репарациях

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления властей Польши о репарациях - это оголтелая русофобия и нездоровый политический экстремизм. Соответствующее мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 19 сентября 2022 года.

"В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков заходится в каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По оценке Дмитрия Пескова, подобные заявления "вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты" не только с Россией, но и с Германией.

Как ранее писал сайт KP.RU, Ярослав Качиньский, основатель и глава правящей польской партии "Право и справедливость", брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском экс-президента страны Леха Качиньского, заявил, что намерен добиваться от Германии репараций за все то горе, которое страна причинила Польше во время Второй мировой войны.

Он уже подсчитал сумму, которая, по его мнению, может компенсировать страдания польского народа – 1,3 триллиона евро.

Президент Польши Анджей Дуда поддержал инициативу, при этом добавил, что требовать репарации за ущерб, причиненный полякам в годы Второй мировой войны, следует не только от ФРГ, но и от России.