Европейцы из страха перед зимой начали воровать дрова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние, в ряде регионов уже наблюдается нехватка дров и их воровство, пишет Washington Post.

"В Великобритании нуждающиеся в деньгах жители бросают своих домашних животных, а школы предупреждают, что из-за роста цен на электроэнергию они больше не могут позволить себе покупку новых учебников. В Польше чиновники уже рассматривают возможность раздачи многоразовых противодымных масок, поскольку, вполне вероятно, зимой полякам придется жечь мусор, чтобы согреться", - говорится в статье.

В нескольких европейских странах уже наблюдается дефицит и стремительный рост цен на "топливо последней надежды" – на дрова, пишет автор материала. При этом бревна крадут прямо с платформ грузовиков.

Ранее сообщалось, что жители Нидерландов запасаются дровами к предстоящий зиме на фоне роста цен на газ для того, чтобы иметь возможность обогреть свои дома самостоятельно. Дрова в Нидерландах становятся дефицитным, а их стоимость растет, поскольку жители страны начали массово их закупать. Так, один из поставщиков дров Дэвид Вундеринк высказал опасения, что товар может закончиться у него из-за ажиотажа, отметив, что обычно клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, неожиданно холодная осень вместе с еще более приближающейся зимой грозит вызвать большие потрясения в Европе. Руководство стран Старого света оказалось не готово к тому, что в XXI веке им придется столкнуться с такими угрозами как холод и голод. Самой главной опасностью для Северного полушария агентство Bloomberg называет полярный вихрь, чье нетипичное поведение может привести к тому, что нас ждет одна из самых холодных зим за последнее время.