Что произошло в ночь на 20 сентября

Эрдоган: Россия стремится закончить конфликт на Украине как можно скорее Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Россия стремится закончить конфликт на Украине как можно скорее. По его словам, Киев должен быть в одном понимании с Москвой.

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 через два-три года, если политическое решение об их поставке Киеву будет принято. По его словам, Запад "начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе", строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи.

Эрдоган жёстко поставил Евросоюз на место. Турецкий лидер заявил, что Анкара не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Украинские военные ищут среди жителей Купянска Харьковской области тех, кто сотрудничал с Россией, сообщила пресс-служба администрации региона. Отмечается, что найденных увозят «в неизвестном направлении».

Утром 20 сентября 2002 года съемочная группа фильма «Связной» во главе с режиссером Сергеем Бодровым отправилась из Владикавказа в горы. Съемки шли весь день. Под вечер команда выдвинулась обратно, когда внезапно начался сход ледника Колка. Ледяная волна всего за несколько минут накрыла все Кармадонское ущелье. Под 60-метровым слоем льда и камней никто не выжил. Звезде фильма «Брат-2» было 30 лет. "Комсомольская правда" узнала, как сегодня живет семья актера - его вдова Светлана, дочь Ольга и сын Александр.

Эстония не пустила в страну 10 россиян в первый день запрета на въезд по шенгенским визам, рассказала начальник смены пограничного пункта Нарвы Яаника Карп. По ее словам, несмотря на новые ограничения желающих пересечь границу будет достаточно много и в будущем — среди тех, у кого есть постоянный вид на жительство в республике.

Частный турецкий банк Denizbank перестал выдавать лиры с банковских карт российской платежной системы "Мир". Банкоматы Denizbank сообщают об ошибке подтверждения операции и возвращают карту. Велика вероятность, что речь идет о полном отказе кредитного учреждения из Турции от работы с картами "Мир".

Королева Великобритании Елизавета II похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке. Около 21.30 (по мск.) состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи. Королева была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне короля Георга VI.