В России вновь можно получить новый загранпаспорт на 10 лет Фото: Татьяна Коркина

Прием документов на выдачу загранпаспортов нового поколения на 10 лет возобновлен в России. Об этом сообщается на сайте консульского департамента министерства иностранных дел (МИД) РФ.

"С 20 сентября возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет", - говорится в сообщении консульского департамента.

В ведомстве уточнили, что технические сложности, препятствовавшие стабильному процессу оформления, преодолены.

Напомним, что прием документов на новые загранпаспорта был приостановлен с 26 августа 2022 года. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это лишь временная мера.

Как ранее писал сайт KP.RU, в МИД России объяснили, что приостановка связана с необходимостью переформатирования электронного носителя. Граждан проинформировали, что на время вынужденной паузы есть вариант оформить загранпаспорт, срок действия которого составляет 5 лет.