Евросоюз готовится отменить право вето ради санкций против России. Фото: Минобрнауки РФ

Представители стран-участниц Европейского союза обсудят возможность отмены право вето, которое позволяет любому входящему в ЕС государству блокировать принятие тех или иных решений. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, инициатива предусматривает принцип простого большинства, то есть если закон поддерживают больше половины стран, то его противники в Евросоюзе не смогут блокировать его принятие.

Инициатива связана с инцидентами, когда те или иные страны не позволяли принимать определенные антироссийские санкций, добиваясь для себя лучших условиях.

В частности, правом вето пользовалась Венгрия, когда рассматривался вопрос эмбарго на российскую нефть. Станционный пакет был принят только после того, как Будапешту предоставили особые привилегии.

Как ранее писал сайт KP.RU, страны Европейского союза не смогли согласовать запрет на выдачу виз российским гражданам, поскольку многие выступили против таких ограничений. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами.

Напомним, Совет Евросоюза (СЕ) принял решение продлить индивидуальные санкции в отношении России еще на шесть месяцев. Таким образом, они будут действовать до 15 марта 2023 года.