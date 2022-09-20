Турции нужно выйти из НАТО, чтобы вступить в ШОС Фото: REUTERS

Турция может подать заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), которая будет тщательно рассматриваться на соответствие критериям к кандидатам на членство. Об этом заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.

По его словам, один из таких критериев - неучастие в блоках, враждебных членам ШОС. В то время как Турция входит в НАТО, которая "объявила Россию не просто противником, а врагом номер один", констатировал Хакимов.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после посещения саммита ШОС, который состоялся в Узбекистане, заявил о желании Анкары стать полноправным участником этой организации.

Напомним, 15 сентября Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества. На саммите в Узбекистане страна подписала меморандум об обязательствах участника организации. Таким образом, Тегеран присоединился к России, Индии, Китаю, Казахстану, Узбекистану, Пакистану, Киргизии и Таджикистану, которые уже входят в ШОС.