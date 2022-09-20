Съезд жителей Запорожья по вопросу проведения референдума начался в Мелитополе Фото: REUTERS

Съезд жителей Запорожской области, на котором будут обсуждать вопрос проведения в регионе референдума о вхождении в состав Российской Федерации, начался во вторник, 20 сентября, в Мелитополе. Об этом сообщило издание «Запорожский вестник».

«В Мелитополе начался общенародный съезд граждан Запорожской области по вопросу территориальной принадлежности региона - проведения референдума по вхождению в состав России», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Напомним, сегодня, 20 сентября, Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой о немедленном проведении референдума по признании региона субъектом Российской Федерации. Как отметил председатель совета Владимир Овчаренко, данное предложение «полностью поддержано жителями».

Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого общественная палата Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой о проведении референдума по вхождении республики в состав РФ. В тот же день с аналогичной инициативой выступила общественная палата Луганской народной республики (ЛНР).