ЛНР готова к референдуму по вопросу вхождения в состав России
Фото: ТАСС
Депутаты Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) единогласно принял закон о проведении референдума о воссоединении с Россией. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Виктор Водолацкий во вторник, 20 сентября 2022 года.
"Закон о проведении референдума в Луганской Народной Республике принят единогласно депутатами Народного Совета ЛНР", - написал Водолацкий.
Как ранее писал сайт KP.RU, Виктор Водолацкий сообщил, что референдум о признании Луганской Народной Республики (ЛНР) субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
Напомним, общественная палата Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с идеей немедленно провести референдум о присоединении республики к России. В своем обращении подчеркивается, что вхождение в состав Российской Федерации обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.