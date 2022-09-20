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Политика20 сентября 2022 11:12

Парламент ЛНР единогласно принял закон о проведении референдума

Республика намерена провести голосование о присоединении к России
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
ЛНР готова к референдуму по вопросу вхождения в состав России

ЛНР готова к референдуму по вопросу вхождения в состав России

Фото: ТАСС

Депутаты Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) единогласно принял закон о проведении референдума о воссоединении с Россией. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Виктор Водолацкий во вторник, 20 сентября 2022 года.

"Закон о проведении референдума в Луганской Народной Республике принят единогласно депутатами Народного Совета ЛНР", - написал Водолацкий.

Как ранее писал сайт KP.RU, Виктор Водолацкий сообщил, что референдум о признании Луганской Народной Республики (ЛНР) субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.

Напомним, общественная палата Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с идеей немедленно провести референдум о присоединении республики к России. В своем обращении подчеркивается, что вхождение в состав Российской Федерации обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.