Пасечник подписал закон о референдуме по вхождению ЛНР в состав России

Глава Луганской народной Республики Леонид Пасечник. Фото: Александр Река/ТАСС

Сегодня, 20 сентября 2022 года глава Луганской народной Республики Леонид Пасечник подписал закон о "Референдуме Луганской Народной Республики по вопросу вхождения в состав России". Текст закона разместили на официальном сайте главы республики.

"Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики и/или главы Луганской Народной Республики", - говорится в 17 статье.

Напомним, несколько ранее депутаты Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) единогласно принял закон о проведении референдума о воссоединении с Россией.

В этот же день, 20 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Государственная дума РФ окажет поддержку регионам Донбасса в случае, если их население пожелает вступить в состав Российской Федерации.