Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ окажет поддержку регионам Донбасса в случае, если их население пожелает вступить в состав Российской Федерации. Такое заявление во вторник, 20 сентября, сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим, вы согласны с этим? И они должны это понимать, что мы ждем от них свободного волеизъявления», - заявил парламентарий во время пленарного заседания.

Напомним, сегодня, 20 сентября, Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо, предлагая провести немедленный референдум по признанию региона субъектом РФ. По словам председателя совета Владимира Овчаренко, инициатива «полностью поддержано жителями». Позже администрация области приняла решение о проведении референдума. Кроме того, проходит общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждают вопрос о проведении аналогичного референдума.