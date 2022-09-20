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Политика20 сентября 2022 12:20

Власти Херсонской области исключили обязательную мобилизацию после референдума

Замглавы ВГА Стремоусов заявил, что будет объявлен набор в добровольческие батальоны по желанию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Херсонской области исключили обязательную мобилизацию после референдума

Власти Херсонской области исключили обязательную мобилизацию после референдума

Фото: REUTERS

Обязательная мобилизация в Херсонской области после проведения референдума о вхождении в состав Россией проводиться не будет. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов, отметив, что будет объявлен набор в добровольческие батальоны по желанию.

«Не будет никакой мобилизации, мы говорим о формировании добровольческих батальонов, это не имеет отношения к мобилизации», - приводят РИА Новости слова замглавы областной администрации.

Напомним, сегодня, 20 сентября, Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой о проведении немедленного референдума по признанию субъектом РФ. По словам председателя совета Владимира Овчаренко, предложение «полностью поддержано жителями». Позже администрация области приняла решение о проведении референдума.