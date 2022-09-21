Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, полет из Москвы занял 12 часов Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Сегодня, 21 сентября, российский министр начнет официальную программу своего участия в неделе высокого уровня открывшейся 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ожидается, что министр проведет порядка двух десятков встреч с лидерами и главами МИД других стран, генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Напомним, Соединенные Штаты приняли решение выдать визу главе министерства иностранных дел (МИД) России Сергею Лаврову, который возглавит российскую делегацию на Генеральной Ассамблее (ГА) Организации объединенных наций (ООН). В МИД РФ также уточнили, что прибыть на мероприятие вместе с министром иностранных дел получили возможность сопровождающие лица.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил Лаврова главой делегации РФ на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций. В состав российской делегации вошли пять человек.