Литва приняла решение о повышении уровня боеготовности сил специального назначения. Фото: REUTERS

Литва приняла решение о повышении уровня боеготовности сил специального назначения. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях, министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"Мобилизация будет проходить и в соседней с Литвой Калининградской области, поэтому просто наблюдать за происходящим мы не можем, - говорится в тексте. - Мы повышаем уровень боеготовности подразделений спецназначения".

Министр обозначил, что это нужно сделать "во избежание возможных провокаций".

21 сентября 2022 года Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам с объявлением о частичной мобилизации для обеспечения контроля на линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров".

Вместе с тем, Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. Он поручил главам военных округов организовать совместно с исполнительными органами регионов частичную мобилизацию населения.