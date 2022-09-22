Путин заявил, что любое ослабление суверенитета представляет угрозу для России Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин заявил, что любое ослабление суверенитета представляет угрозу для России.

"За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию", — сказал он на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.

Российский лидер добавил, что Россия столетиями строилась как общий и родной дом для людей множества национальностей и вероисповеданий.

Ранее президент России Владимир Путин назвал главным результатом российской специальной военной операции на Украине укрепление суверенитета РФ. По его словам, наша страна ничего не потеряла с начала спецоперации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.