Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада вооружения дальнего действия Фото: REUTERS

В ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада вооружения дальнего действия.

"Нам нужна оборонная помощь, военное снаряжение и боеприпасы. Наступательных вооружений дальнего радиуса действия достаточно для освобождения нашей земли", - сказал он в своем видеообращение, показанном на 77 сессии Генассамблеи ООН.

Украинский лидер также попросил о предоставлении систем ПВО и финансовой поддержке.

Ранее сообщалось, что генеральная ассамблея (ГА) Организации объединенных наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате записанного видеообращения. За предоставление такого права проголосовала 101 страна, еще 19 воздержались, семь членов ГА ООН выступили против. При этом предложенная Белоруссией поправка, согласно которой право выступать дистанционно предоставляется всем желающим главам делегаций, была поддержана только 23 странами. Эта поправка не была принята. Против предоставления им записи видеообращения выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Куба, Никарагуа, Сирия и Эритрея.

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