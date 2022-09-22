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Политика22 сентября 2022 5:27

Володин заявил, что мобилизация не затронет 99% военнообязанных россиян

Спикер Госдумы сообщил, что под мобилизацию попадут 300 тысяч военнослужащих запаса
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: kremlin.ru

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал, кто попадет под частичную мобилизацию, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным.

"Частичная мобилизация коснется отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность", - написал Володин в своем телеграм-канале в четверг 22 сентября 2022 года.

По его словам, мобилизация не затронет 99% военнообязанных россиян, в том числе тех, кто не служил в армии, не имеет военного опыта и получает высшее образование.

Коснулся спикер нижней палаты российского парламента и численности мобилизуемых. Председатель Госдумы уточнил, что речь идет о 300 тысячах военнослужащих запаса.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью. По словам главы Минобороны, их доля от общего мобилизационного ресурса составляет примерно 1%- 1,1%.